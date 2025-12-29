Spil Dağı, beyaz örtüyle kaplandı

MANİSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı. Manisa ve çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, dün akşam etkisini gösteren ve gece boyunca zaman zaman devam eden kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Spil'de, kar sevinci yaşandı. Başta Manisa ve İzmirliler olmak üzere çevre illerden vatandaşlar Spil'e akın etti. Spil'e gelenler, kar topu oynayıp, Spil'in simgesi yılkı atlarını besleyerek karın keyfini yaşadı.

'ALIŞIK DEĞİLİZ'

İzmir'den ailesiyle birlikte Spil'e 2 günlüğüne tatile gelen Onur Yüce (22), "Kar yağmasını bekliyordum fakat aileme sürpriz oldu. En çok kardeşim sevindi. Bir anda yağan kar, çok şaşırtıcı ve güzel oldu. Gece her yer karla kaplandı. Alışık değiliz. İzmir'de hep kuru soğuğu biz çekiyoruz. 'Bir yerlere yine kar yağmış' diyorduk ama şu an buradayız ve mutluyuz" dedi. Öykü Yüce (8) ise derslerinde başarılı olduğu için ailesinin kendisine kar tatili hediye ettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.