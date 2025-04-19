Manisa'da Sokakta Kan Donduran Cinayet

1) SOKAKTA ORTASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, 8 YAŞINDAKİ KIZINI DEFALARCA BIÇAKLADI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Fırat Arslan (45), eşi Şenayi Arslan (44) ile 8 yaşındaki kızı D.A.'yı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Şenayi Arslan hayatını kaybetti, kızının hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırgan polis tarafından etkisi hale getirilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen Fırat Arslan (45) ile eşi Şenayi Arslan (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan ve kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı. 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, şüpheli çıplak vaziyette elinde bıçakla kaçmaya başladı. Şüpheli polislere de saldırmaya çalıştı, kısa süren takibin ardından ayağından vurularak gözaltına alındı. Yaralı anne-kız da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenayi Arslan sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde; elinde bıçakla sokakta bulunan Fırat Arslan'ın bir anda eşine dönerek kovaladığı, o sırada saçlarından tuttuğu kızı D.A.'yı da defalarca bıçakladığı anlar yer aldı. Görüntülerde; Fırat Arslan'ın dikkatini dağıtan bir genci kovalamak için küçük kızı bıçaklamayı bıraktığı da görüldü. Ayrıca görüntülerde polisin Arslan'ı ayağından vurup etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.