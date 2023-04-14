Manisa'da polis lojmanında sır ölüm! Güzellik uzmanı genç kadın, komiserin odasında vurulmuş halde bulundu
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 26 yaşındaki güzellik salonu işletmecisi kadın polis lojmanlarında başından vurulmuş halde bulundu. Kadın hastanede hayatını kaybederken, lojmanda kalan komiser, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Demirci Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine sesin geldiği daireye çıkan ekipler, ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan bir komiserin oturduğu lojmanda, ilçede güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A'yı başından vurulmuş halde buldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KOMİSER GÖZALTINDA
Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.