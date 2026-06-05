Manisa'da üzerinde uyuşturucu ve palayla yakalanan şüpheli, gözaltında

MANİSA'da polis ekiplerinin denetiminde üzerinde 1127 sentetik ecza hap ve 'pala' diye tabir edilen bıçak ele geçirilen H.G, gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi'nde asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü. Denetim sırasında tedirgin davranışlarından şüphelenilen H.G. (22), durduruldu. H.G.'nin yapılan genel bilgi taramasında (GBT) çeşitli suçlardan 3 ayrı kaydı olduğu belirlendi. H.G.'nin üst aramasında ise 1127 adet sentetik ecza hap ve bir 'pala' olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. H.G., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satmak' ve '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı