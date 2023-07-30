Manisa'da pizza restoranına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir pizza restoranına motosikletle gelen bir kişi, silahla ateş ederek bir kadını öldürdü, diğer kadını ise ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizza restoranına motosikletle gelen kişinin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanı bir kadın öldü, diğer kadın çalışan ise ağır yaralandı.

Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranına motosikletle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, restoran çalışanı Sultan Zencirci'nin (27) öldüğünü, diğer çalışan Gül D'nin (45) ise yaralandığını belirledi.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Gül D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.