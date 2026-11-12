Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa'da park halindeki motosikleti 4 kişi direksiyon kilidini kırarak çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da park halindeki motosikleti 4 kişi direksiyon kilidini kırarak çaldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Şehzadeler'de park halindeki bir motosiklet, 4 kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. 200 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı; polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'da park halindeki bir motosiklet, 4 kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi, 810 Sokak'ta meydana geldi. İki motosikletle sokağa gelen kaskları takılı 4 kişi, bir süre etrafı ve park halindeki motosikletleri kontrol etti. Ardından şüpheliler, Furkan Emre'ye ait olan 200 bin lira değerindeki motosikleti, direksiyon kilidini kırarak çalıp uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletinin çalındığını fark eden Furkan Emre'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu

Kapıyı açan ağabeyi korkunç manzarayla karşılaştı! Kayıp mühendis...
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Tonlarca balığı 4 gruba ücretsiz dağıttılar! Emekliler de sıradaydı
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! 'Bütçe sonrası Meclis'e gelecek'

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi

Koca takımı rezil etti! Sonunda bay bay dediler
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi