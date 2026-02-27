Salihli'de park halindeki 2 otomobildeki yangın söndürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Kocaçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaçeşme Mahallesi Acısu Caddesi'nde park halindeki Z.A'ya ait 45 SH 321 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki T.S'ye ait 19 AFS 544 plakalı otomobile de sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 2 otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Onay Ozan