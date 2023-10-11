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Manisa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.