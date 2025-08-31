Manisa'da Otomobil ve Arazöz Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kavşakta arazöz ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Durgut ağır yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi, Durgut hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta arazöz ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Durgut (35), ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Muhammed Mustafa E.'nin kullandığı 43 AFT 127 plakalı arazöz ile İbrahim Durgut yönetimindeki 64 AAK 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Durgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Durgut ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durgut'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, İzmir-Ankara kara yolu İzmir yönünde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

O hoca gelirse Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.