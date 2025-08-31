Manisa'da Otomobil ve Arazöz Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta arazöz ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Durgut (35), ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Muhammed Mustafa E.'nin kullandığı 43 AFT 127 plakalı arazöz ile İbrahim Durgut yönetimindeki 64 AAK 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Durgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Durgut ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durgut'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, İzmir-Ankara kara yolu İzmir yönünde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),