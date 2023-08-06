Manisa'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.