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Manisa'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gürsu Mahallesi'nde İ.Ç. (32) yönetimindeki 35 BEE 849 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 5 yaralı, Alaşehir ve Salihli Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Alaşehir İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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