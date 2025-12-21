Haberler

Alaşehir'de otelde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Otel çalışanları, konaklayan misafirleri güvenli bir şekilde tahliye etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'nde Ü.Ş'ye ait 5 katlı otelin en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden otel çalışanları, konaklayanları tedbir amaçlı tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
