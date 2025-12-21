Alaşehir'de otelde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'nde Ü.Ş'ye ait 5 katlı otelin en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden otel çalışanları, konaklayanları tedbir amaçlı tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.