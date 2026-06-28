Haberler

Manisa'da ot yangını sonrası taşlı sopalı kavga: 6 gözaltı

Manisa'da ot yangını sonrası taşlı sopalı kavga: 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evlerin yakınında çıkan ot yangını sonrası 'senin çocuğun yaktı' tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis müdahalesiyle büyümeden önlenen olayda 6 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evlerin yakınında çıkan ot yangını sonrası komşu iki aile arasında çıkan 'Senin çocuğun yaktı' tartışması, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle büyümeden önlenen olayda 6 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Doğan Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Yerleşim yerlerine yakın alandaki otluk bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin evlere yaklaşması mahallede panik yaratırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.

YANGIN SÖNDÜ, KAVGA BAŞLADI

Yangının söndürülmesinin ardından komşu iki aile arasında, 'Yangını senin çocuğun çıkardı, az daha evlerimiz yanacaktı' iddiasıyla tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine tartışma; kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 GÖZALTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemleri alarak kavgaya müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği olayda, kavgaya karıştığı tespit edilen her iki aileden 6 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hafif şekilde yaralanan ve hastaneye gitmeyi reddeden 3 kişi ise ambulanslarda tedavi edildi.

Öte yandan, olayda pompalı tüfekle havaya ateş açıldığı ve tüfeğe de ekipler tarafından el konulduğu, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz

Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Yol verme kavgası can aldı! Çok sayıda yaralı var
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Bir ilginç olay! Mahsur kaldığı yer akılalmaz
Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi

Gören bir daha baktı! Devasa boyutta ve etle besleniyor
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem
Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu