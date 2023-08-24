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Manisa'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi, Kovukdere mevkisinde saat 17.15 sıralarında ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi, Kovukdere mevkisinde saat 17.15 sıralarında  ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

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