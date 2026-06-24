Soma'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı