Soma'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Manisa'nın Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkiinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediyor. Alevler hem havadan hem karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı