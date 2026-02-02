Haberler

Manisa'da istinat duvarı, lise bahçesine çöktü

Manisa'da istinat duvarı, lise bahçesine çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü, olay anında öğrencilerin derste olması olası bir faciayı önledi.

MANİSA'nın Selendi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin bahçesine istinat duvarı çöktü. Olay anında öğrencilerin derste olması olası faciayı önledi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Selendi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 167 öğrencisi bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise ile Selendi Devlet Hastanesi arasında kalan 10 metre yüksekliğindeki ve 50 metre uzunluğundaki istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle gürültüyle çöktü. Olay anında öğrencilerin derste olması olası faciayı önledi. Okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, alanda inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu