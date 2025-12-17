Haberler

Manisa'da asayiş ve narkotik uygulaması: 14 tutuklu

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, son 10 günde polisin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 14'ü tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, polis ve mahalle bekçilerinin katılımıyla son 10 gün asayiş ve narkotik denetlemeleri yapıldı. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmada farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar sonucunda; alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, basit ve kasten yaralama, zorlama hapsi, bina içerisinden hırsızlık, hükümlünün kaçması, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapma gibi suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden, haklarında 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
