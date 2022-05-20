Manisa'da motosiklette fenalaşan 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Haberler

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Manisa'da motosiklette fenalaşan 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'da motosiklette fenalaşan 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet üzerinde fenalaşan 73 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki motosiklet üzerinde fenalaşan 73 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Urganlı Mahallesi'nde Şaban Karaaslan (73) motosiklet ile seyir halindeyken fenalaşarak düştü.

Çevredekilerin yardımıyla ilk önce mahalledeki sağlık ocağına götürülen Karaaslan daha sonra ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karaaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaaslan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Turgutlu, Urganlı, Manisa, Güncel, Haberler

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