Manisa'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tefikiye Mahallesi Kavun Heykeli Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Varlı'nın kullandığı 45 ABP 906 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 45 ZA 2716 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Varlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesindeki tedavisine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Varlı, ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı