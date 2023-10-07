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Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.