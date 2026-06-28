Manisa'da özel halk minibüsü devrildi: 6 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, özel halk minibüsünün şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman M., idaresindeki 45 AJ 032 plakalı özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman M. ile minibüsteki 5 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaparken, minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı