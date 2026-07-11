Haberler

Manisa'da kuyumcudan bilezik çalan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da kuyumcuya müşteri gibi girip fotoğraf çekme bahanesiyle 15 altın bileziği çalan şüpheli, polis kovalamacası sonucu boş arazide yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bileziklerin değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin lira.

Manisa'da kuyumcudan yaklaşık 2 milyon 300 bin lira değerindeki bilezikleri çalan zanlı gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, fotoğraflarını çekmek bahanesiyle aldığı 15 altın bilezikle iş yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının S.Ş. (35) olduğunu belirledi.

Şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından boş arazide yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan bileziklerin değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının müşteri gibi kuyumcuya gelerek altın bilezikleri bir süre incelediği, fotoğraflarını çektikten sonra bileziklerle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ı şoke edecek gelişme
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Memurluk şartları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak