Manisa'da kuyumcudan bilezik çalan şüpheli yakalandı

Manisa'da kuyumcudan yaklaşık 2 milyon 300 bin lira değerindeki bilezikleri çalan zanlı gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, fotoğraflarını çekmek bahanesiyle aldığı 15 altın bilezikle iş yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının S.Ş. (35) olduğunu belirledi.

Şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından boş arazide yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan bileziklerin değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının müşteri gibi kuyumcuya gelerek altın bilezikleri bir süre incelediği, fotoğraflarını çektikten sonra bileziklerle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.