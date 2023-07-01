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Manisa'da Kula ilçesinde tek katlı ev yangında tamamen yandı

Manisa'da Kula ilçesinde tek katlı ev yangında tamamen yandı

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Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde İrfan Ayaz'a ait olan tek katlı evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını bitişik evlere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ev sahibinin 4 yıl önce vefat ettiği ve evin kullanılmadığı belirtildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında tamamen yandı.

Saraçlar Mahallesi'nde İrfan Ayaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını bitişik evlere sıçramadan söndürdü. Ayaz'ın 4 yıl önce vefat ettiği ve evin kullanılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Jandarma İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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