Manisa'da Kula ilçesinde tek katlı ev yangında tamamen yandı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde İrfan Ayaz'a ait olan tek katlı evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını bitişik evlere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ev sahibinin 4 yıl önce vefat ettiği ve evin kullanılmadığı belirtildi.