Manisa'da Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan ekiplerin çalışmasıyla bir saatte kontrol altına alındı.
Manisa'da orman yangını
Orman yangınına 10 dakika içinde müdahalede bulunan ekipler yangını bir saatte kontrol altına aldı
MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına 10 dakika içinde müdahalede bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını bir saatte kontrol altına aldı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde saat 18.30'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 18.40'da müdahale etti. 5 helikopter, 11 arazöz ve 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle hızlı ve erkin bir şekilde müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden 19.32'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.