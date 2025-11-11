Manisa'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin devrilmesi sonucu 38 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 39 yaşındaki bir yolcu yaralandı.
Kula ilçesinden Salihli yönüne seyreden Mehmet Eriş (38) idaresindeki 35 CJG 406 plakalı kamyonet, Mersinli Mahallesi yakınlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki A.B. (39), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Eriş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.