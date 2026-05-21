Akhisar Hava Meydan Komutanı kalp krizine yenik düştü

Akhisar Garnizon Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan, spor etkinliği sırasında fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaplan kurtarılamadı. Cenazesi yarın düzenlenecek törenle İzmir'de toprağa verilecek.

Akhisar Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan (54), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Akhisar Gölet Piknik Alanı'ndaki spor etkinliğine katılan Kaplan, bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kaplan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaplan için yarın saat 10.00'da Akhisar Hava Meydan Komutanlığında askeri tören düzenlenecek. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kaplan'ın naaşı, Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
