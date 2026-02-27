Haberler

Manisa'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki inşaat alanında, işçilerin konakladığı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şantiyede konaklayan yaklaşık 240 işçi hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler

İki komşunun savaşında Türkiye üstüne düşeni hemen yaptı