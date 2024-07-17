Manisa'da İş Merkezine Motosikletle Giren Kişi Yaralandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bir iş merkezine motosikletle giren kişi, zeminin çökmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İlçe merkezindeki Havuzlu Çarşı İş Merkezi'nde berber dükkanı bulunan Nail Savran, motosikletiyle girdiği binada merdiven altına park etmek istedi. Bu sırada beton zeminin çökmesi sonucu motosikletiyle birlikte bodrum kata düşen Savran, yaralandı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Savran'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bir iş merkezine motosikletle giren kişi, zeminin çökmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.
İlçe merkezindeki Havuzlu Çarşı İş Merkezi'nde berber dükkanı bulunan Nail Savran, motosikletiyle girdiği binada merdiven altına park etmek istedi.
Bu sırada beton zeminin çökmesi sonucu motosikletiyle birlikte bodrum kata düşen Savran, yaralandı.
Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Savran'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.