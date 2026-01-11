Haberler

Manisa'da internet kafeden eve sıçrayan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir internet kafede çıkan yangın, kısa sürede üst katındaki eve sıçradı. Olayda 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki internet kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin üst katındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen apartmandaki 5 kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Söndürülen yangın nedeniyle internet kafe kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
