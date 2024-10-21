Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.