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Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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