Manisa'da ikametten hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçedere Mahallesi'nde N.E'ye (52) ait ikametten hırsızlık yapıldığı başvurusu üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7. JASAT timi, İstihbarat Kısım ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu hırsızlık yapan şüphelilerin İ.Y. ve S.A. olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde çaldıklarını hurdacıya sattıklarını beyan etmesi üzerine yapılan aramalarda mağdur N.E'ye ait hoparlör, dinamo motoru, kaynak makinesi, elektronik güç kaynağı, ağaç budama makinesi, oto teyp adaptörü gibi eşyalar ele geçirildi.

İ.Y. ve S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer hırsızlık şüphelisi K.Y'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.