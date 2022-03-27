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Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 7. JASAT timi ile İstihbarat Kısım ve Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekibi, Tepeköy Mahallesi'nde M.Y'ye (60) ait ikametten 35 bin para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma yaptığı çalışmanın ardından şüpheli B.Y'yi (30) yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 24 bin 400 lira, 2 cep telefonu, 5 gram metamfetamin ile 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Jandarma, Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

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