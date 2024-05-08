Manisa'da hırsızlık operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, klima ve güneş enerjisi paneli hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelileri belirleyen ekipler, Y.K. (30), S.D. (24), Z.G. (35), O.K. (17) ve A.S'yi (18) yakaladı. Ele geçirilen güneş enerjisi paneli ve klimalar sahiplerine teslim edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, klima ve güneş enerjisi paneli hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelileri belirleyen ekipler, Y.K. (30), S.D. (24), Z.G. (35), O.K. (17) ve A.S'yi (18) yakaladı.
Ele geçirilen güneş enerjisi paneli ve klimalar sahiplerine teslim edildi.