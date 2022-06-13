Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.E'yi (49) Yeniköy Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü K.E. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Ali Yıldırım - Güncel Jandarma Hisarcık Alaşehir Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.