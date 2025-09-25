Haberler

Manisa'da Hafriyat Çalışmasında Kepçe Uçuruma Yuvarlandı: Operatör Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafriyat çalışması sırasında kontrolünden çıkan kepçe uçuruma yuvarlandı. Operatör Mehmet Ülker (49) olayda yaşamını yitirdi.

Olay, Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkisinde meydana geldi. Hafriyat çalışması sırasında operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülker'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
