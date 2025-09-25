Manisa'da Hafriyat Çalışmasında Kepçe Uçuruma Yuvarlandı: Operatör Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde hafriyat çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü Mehmet Ülker (49), yaşamını yitirdi.

Olay, Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkisinde meydana geldi. Hafriyat çalışması sırasında operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülker'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.