Manisa'da üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ölü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ölü, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralıların sağlık durumu kritik.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Salihli yönünden Kula istikametine giden Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ile Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) ise yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt ve Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücüler Ulusoy ve Karakurt'un cenazeleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
