Manisa'da Ev Yangını: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Manisa'nın Demirci ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Demirci ilçesi Güveli Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında Osman Kahraman'a ait tek katlı evin çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.