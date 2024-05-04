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Manisa'da Dolu Yağışı Etkili Oldu

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Manisa'da öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve araçlar beyaza büründü, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Manisa'da dolu yağışı etkili oldu

MANİSA - Manisa'da öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası yollar ve araçlar beyaza büründü. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu. Karadağ Mahallesi'nde kısa süreli yağan dolu yağışı kiraz, elma, vişne gibi meyveler ve sebze bahçelerine zarar verdi. Nohut büyüklüğünde yağan dolu, Karadağ Mahallesi ile birlikte lokal olarak kırsal Horzum Keserler ve Horzum Embelli Mahalleri'nde de etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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