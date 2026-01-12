Haberler

Manisa merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonunda 7 kişi yakalandı

Güncelleme:
Manisa merkezli düzenlenen operasyonda 6 ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda av tüfeği, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
