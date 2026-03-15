Manisa'da bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde ölü bulunan 45 yaşındaki Murat Eroğlu'nun vücudunda darp izlerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkezefendi Mahallesi'ndeki evinde Murat Eroğlu'nun (45) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen H.D.K. (31) ve F.E. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Merkezefendi Mahallesi 3903 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Murat Eroğlu'nu (45) yatağında hareketsiz bulan yakınları dün durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, yapılan kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Eroğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edilmişti.

Polis, olay sırasında evde bulunan ve aralarında Eroğlu'nun akrabalarının da olduğu 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
