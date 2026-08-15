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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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