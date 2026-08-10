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Manisa Kula'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa Kula'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi ve 309 personelin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi ve yangın risk azaltma planı ekipleri ile gönüllülerden oluşan 309 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 8 saatte kontrol altına alındı.

Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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