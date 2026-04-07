CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığına taşlı saldırı

Manisa'da CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunan 35 yaşındaki şüpheli Y.T. teslim oldu ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki binaya dün akşam saatlerinde taş atılması sonucu giriş bölümündeki camlardan biri kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Daha sonra emniyete giderek suçunu itiraf eden şüpheli Y.T. (35) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti