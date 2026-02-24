Haberler

Manisa'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Manisa'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleşen araç çarpışmasında iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa-Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkisinde A.İ'nin kullandığı 07 SF 243 plakalı otomobil ile A.E. idaresindeki 34 NVP 086 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, her iki otomobilde sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
