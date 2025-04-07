Manisa'da Boş Arazide Bir Genç Adam Ölü Bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Hacıbey Mahallesi'ndeki boş arazide 28 yaşındaki Soner Arık'ın cansız bedeni bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Arık'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. Cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi boş arazide ölü bulundu.
Hacıbey Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, Soner Arık'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Arık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmayan Arık'ın, Alaşehir Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel