Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yarhasanlar Mahallesi 2315 Sokak'ta, aralarında öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, bıçakla H.A.Ç'yi (16) yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
