Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yarhasanlar Mahallesi 2315 Sokak'ta, aralarında öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, bıçakla H.A.Ç'yi (16) yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.