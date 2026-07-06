Haberler

Manisa'da balkondan düşen kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında oturan İlayda T. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Peker Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yaşayan İlayda T. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu

"Hey gidi Karadeniz" paylaşımı yaptı, bir daha gören olmadı
Neymar'dan acı veda

Maçın önüne geçen sahne! Sahanın ortasına yığılıp dakikalarca ağladı
Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

Telefon şakası komşuyu karıştırdı! Güvenlik sekreteri tuzağa düştü
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun mihenk taşlarındandı! Zihni Göktay'dan acı haber
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu