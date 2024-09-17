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Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu

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Manisa'da bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesilmiş bir kedi cesedi bulundu. Yapılan veteriner incelemesi sonucu kedinin bacaklarının eklem yerlerinden kesildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bacakları kesilmiş kedi cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde kedi cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

VETERİNER İNCELEMESİNE SOKULDU

Veteriner incelemesinde, kedinin 4 bacağının kesici aletle eklem yerlerinden kesildiği belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

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Yorumlar (3)

mehmet türkel:

Bu devirde hayvan kime deniyor yorum sizin.iki ayaklılaramı (insanlıktan çıkmış olanlar.) yoksa dört ayaklılaramı.

63
0
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Iskender:

Eğitim eksikliği var ülkede. Okulda,evde camide . Yobaz nesil yetişmiş

6
0
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