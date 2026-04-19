Haberler

Manisa'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, mahsur kalan görme engelli merdivenle kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ev sahibi Nusret Bengüoğlu hayatını kaybetti. Yangın sırasında mahsur kalan görme engelli Yasemin Özpazarcı ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.

Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev sahibi kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Nusret Bengüoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bengüoğlu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme