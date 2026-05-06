Manisa'da alkollü araç kullanmanın riskleri simülasyon gözlüğüyle deneyimlendi
Manisa'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte alkollü araç kullanımının riskleri simülasyon gözlüğüyle deneyimletildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan etkinlikte trafik kuralları hakkında bilgi verildi ve katılımcılara alkol simülasyonu uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine dikkati çekmek ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Kurulan stantta vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Katılımcılara alkollü araç kullanımının sürüş kabiliyeti üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla alkol simülasyon gözlüğü taktırıldı. Gözlüğü takan kişilerde denge ve algı kaybı yaşandığı görüldü.
Stantta jandarmanın ekipmanları tanıtıldı, çocuklara hediyeler verildi.