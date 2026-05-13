Haberler

Manisa'da Akarsu Yatağında Mahsur Kalan Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da bir vatandaş, akarsu yatağında mahsur kaldı. Jandarma ekipleri hızlı bir müdahale ile vatandaşı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

MANİSA'da akarsu yatağında mahsur kalan 1 kişi, jandarma tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli takip, hızlı değerlendirme ve zamanında müdahale hayat kurtardı. Manisa'da bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ekiplerimiz harekete geçti. Güvenlik kameralarının anlık incelenmesi sırasında yardım çağrısını fark eden Jandarma personelimiz, devriyelerimizi hızla bölgeye sevk etti. En kısa sürede olay yerine ulaşan Jandarma devriyelerimiz, su içerisinde bulunan vatandaşımızı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti" denildi. Paylaşımda, kurtarma operasyonuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı

Bu tarihi gole kayıtsız kalmadılar!
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da 'Dombra' ile karşılandı

Astana’da gönülleri fetheden sürpriz: Erdoğan’ı çocuklar karşıladı
Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklandı

Galatasaraylı Torreira’ya saldıran şahıs hakkında karar verildi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım